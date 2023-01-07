Де в Криму лунали вибухи та яку допомогу Києву готують США: топ новин, які ви могли проспати

Зібрали частину важливих новин, що відбулися в Україні та світі

У ніч із 6 на 7 січня частина православних християн святкують Різдво (за юліанським календарем). Однак навіть так світле свято не зупинило кровопролиття на полях російсько-української війни чи плин інших подій в усьому світі. Ухвалюються важливі рішення, підписуються необхідні документи, люди укладають серйозні домовленості…

Аби ви нічого не пропустили за той час, поки спали, "Телеграф" зібрав коротке зведення з новин, які трапилися цієї ночі. Частина з них стосуватиметься нашої держави, а частина — зачепить подієву повістку інших країн.

"Бавовна" у Севастополі

За повідомленням головного гауляйтера Севастополя михайла развожаєва, близько другої години ночі росіяни начебто збили над Північним молом безпілотник. Ставленник російської влади звинуватив у цьому інциденті ЗСУ, заявивши, що навіть "світле свято Різдва" не зупинило намагань атакувати Крим. До речі, за свідченнями очевидців, у місті справді було досить гучно.

"Перемир'я" не було

Всі заклики з боку путіна про припинення вогню не мали нічого спільного з реальними діями окупантів. За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, обстріли як лунали після 12:00 6 січня, так і лунають. Чиновник переконаний, що головна мета Москви із проханням до миру була основана на потребі в операційній паузі. Також відмову України від "перемир'я" роспропаганда може використовувати тепер для осквернення образу українців.

Зброя наближається!

Міністр оборони Олексій Резніков похизувався черговими підсумками розмови із очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Чиновник підкреслив, що Україна та США вже працюють над результатами наступного "Рамштайну", який включатиме в себе черговий пакет військової допомоги для ЗСУ. Загальна його вартість — близько 3 млрд доларів.

Також варто додати, що, за інформацією CNN, уже в січні 2023 року українські військовослужбовці розпочнуть навчання стосовно використання ракетних систем Patriot. Нагадаємо, що отримання першої батареї такої зброї було підтверджено під час візиту Володимира Зеленського до США.

На Донбасі можливий новий наступ

Після Різдва 7 січня російські окупанти здатні спробувати піти в наступ у Донецькій області. За словами полковника ЗСУ в запасі, військового експерта Романа Світана, найімовірніше це може статися в кількох напрямках: на південь від Донецька до Маріуполя; від Маріуполя до Гуляйполя; під Вугледаром.

У гордій самотності

Дуже сумний російський диктатор володимир путін побував на різдвяному богослужінні в одному із храмів Москви. Вигляд у нього був аж ніяк не святковий, а, швидше, пригнічений.

Реформа церковних свят

Предстоятель ПЦУ, митрополит Київський Єпіфаній переконаний, що завдяки нинішньому запиту суспільства реформа церковного календаря в Україні пришвидшилася. Священнослужитель говорить, що деякі парафії, котрі захочуть перейти на григоріанський календар, отримають таку можливість уже найближчим часом.

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