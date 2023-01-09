Загинув, обороняючи Соледар: у Києві попрощалися із полковником Держприкордонслужби

Український захисник з першого дня повномасштабної війни героїчно бився з окупантами

У тяжких боях за Соледар на сході України загинув український захисник, полковник Прикордонної служби, заступник командира, начальник штабу підрозділу спецназівців ДПСУ Юрій Юрчик.

Сумну звістку у своєму Telegram-каналі опублікував військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Він зазначив, що Юрчик був одним із тих, хто тримав оборону в Соледарі. Чоловік героїчно бився з російськими окупантами від початку війни і загинув як герой.

"Там, де Юрій воював разом зі своїми хлопцями, лише за минулу добу було 22 бойові зіткнення з окупантами та 106 артилерійських обстрілів", — зазначив Цаплієнко.

За словами військора, Юрій Юрчик отримав смертельне поранення під час артобстрілу. Прощання із героєм відбулося сьогодні, 9 січня, на території частини, де служив захисник.

Андрій Цаплієнко також зазначив, що ще зовсім недавно він розмовляв із Юрієм, коли брав у нього інтерв’ю

"Я дивлюся на кадр зі свого сюжету з Донбасу і думаю про ту страшну несправедливість, яку принесли сюди росіяни. Адже вони вбивають найкращих з українців. Тих, хто є, хто міг би стати майбутнім нашої країни", — додав воєнкор.

Фото — Андрій Цаплієнко

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що молодий капітан-орденоносець Йосип Арович загинув на фронті, захищаючи Україну.