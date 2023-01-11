Ворог тисне на Соледар, але просідає на Луганщині: актуальні карти боїв в Україні

Окупанти продовжують обстріли вздовж усієї лінії фронту

Росіяни мають поступ у Соледарі — місто, над захопленням якого вони б’ються кілька місяців, все ще контролюється українськими силами. У частині міста вже вороги, але характер боїв динамічний. Якщо Соледар буде взято, це не означає негайне оточення Бахмута.

Про це пише Інститут вивчення війни у своєму звіті, зазначаючи, що росіяни просунулися в місті та околицях. Також у звіті згадано інше подання новин Генштабу ЗСУ напередодні, що може свідчити про "можливу підготовку росії до наступу на півночі України", проте уточнюється, що аналітики вважають такий розвиток подій малоймовірним.

За даними Генштабу, атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка — Луганської, Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Пречистівка на Донеччині.

На лінії Сватове — Кремінна українські війська продовжують наступ. На окупованих територіях, зокрема у південних регіонах, росіяни намагаються стримати партизанський рух.

Карта військових дій в Україні

Схід України

Українські війська продовжують наступ на лінії Сватове – Кремінна. Звільнено село Підкуйчанськ у Луганській області за 8 км на північний захід від Сватового. Ворог намагається відновити позиції у цьому районі. На околицях траси між Сватово та Кремінною в районі останнього міста також може бути просування Сил оборони України, на це вказує кілька факторів.

Карта боїв у Луганській області

На Донеччині вагнерівці продовжую наступати на Соледар — на атаках зосередили ближче боєздатні сили. Бої йдуть у центрі міста. На південний захід від Соледара також тривають бої. Росіяни можуть хотіти захопити місто і спробувати оточити Бахмут — там вони також продовжили свої атаки, як і на південь, і на південний захід від міста. Також наступ ворога продовжується і на Авдіївському напрямку, на околицях Донецька.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Бої через Дніпро продовжуються. Росіяни обстрілюють Херсон і райони на захід від нього. Українські сили завдали ударів по новій Каховці та Скадовському району. В окупованому Мелітополі ворог пропонує мешканцям писати доноси один на одного та посилено шукає партизанів. Вважається, що саме вони стоять за вибухом на складі боєприпасів біля заводу "Гідромаш".

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" розповідав, наскільки складна ситуація в українських військ у Соледарі. Ворог міг взяти під вогневий контроль важливу трасу, яка з’єднує місто з Бахмутом.