"Можемо обвалити весь фронт, якщо...": Жданов назвав важливу ціль ЗСУ

У районі Кремінної рф кинула в бій найкраще, що в неї є на сьогодні, – десантні частини

У районі Кремінної Луганської області тривають важкі бої. Втрата цього міста для російських окупантів може привести до обвалу всього фронту на Луганщині.

Українські захисники тим часом мають успіхи на цьому напрямку. У разі звільнення ЗСУ Кремінної наші захисники зможуть оточити ворожі угруповання в районі Соледара, за який також ведуться запеклі бої. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв’ю OBOZREVATEL.

"Ми штурмуємо Кремінну, і ми маємо успіхи. А для російської армії втрата Кремінної – це ймовірність обвалення всього фронту Луганської області. Це можливість для наших військ оточити угруповання в районі Соледара. Від Кремінної ми можемо піти на схід, на Старобільськ – а це прямий шлях на Луганськ", — сказав Жданов.

За його словами, якщо українські військові звільнять Кремінну, далі вони підуть на Сєвєродонецьк та Лисичанськ. У такому разі Бахмутський напрямок опиниться в півкільці.

"Якщо ми беремо Кремінну і рухаємось далі на Сєвєродонецьк, буде загроза оточення російських військ", — додав експерт.

Крім того, Олег Жданов підкреслив, що в район Кремінної окупаційні війська перекинули найкраще, що у них є на сьогодні, — десантні частини. Там вони намагаються використати тактику зустрічного бою. Тобто атакують як окупанти, так і наші захисники.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що в Кремінній окупанти маскуються під цивільних та українських військових. Таким чином, вони, ймовірно, можуть підготовляти там операцію "під чужим прапором".

Також ми повідомляли, що ворог тисне на Соледар, але просідає на Луганщині. Американський Інститут вивчення війни заявив, що ЗСУ продовжують наступ на лінії Сватове – Кремінна, і вже звільнено село Підкуйчанськ у Луганській області за 8 км на північний захід від Сватового. Однак українська сторона цього не підтверджує.