Monobank відкривається у Польщі: як отримати картку та які функції будуть доступні

Сервіс вже відкритий для попередньої реєстрації

Один із найпопулярніших банків України Monobank планує вийти на ринок у Польщі та анонсував запуск найближчим часом проєкту "Stereo by mono".

Як повідомив співзасновник банку Олег Гороховський, насамперед проєкт буде розрахований на українців, які там перебувають, проте послуги там зможуть отримати й громадяни Польщі.

Метою проєкту, за його словами, є надання українцям у Європі тих послуг, яких їм не вистачало, а саме:

спілкування українською мовою та цілодобової підтримки;

дистанційної реєстрації через сервіс "Дія";

зручні переклади між картами та безкоштовні переклади в Україну;

пряма оплата різних сервісів як у Польщі, так і в Україні.

Для реєстрації у банкінгу необхідно мати номер запису у польській системі реєстрації населення (PESEL). Поки що система працює в бета-режимі, а її офіційний запуск відбудеться вже в першому кварталі 2023 року. На сайті проєкту stereo.io вже відкрито попередню реєстрацію на відкриття карти, для цього необхідно лише вказати номер телефону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як працюватимуть українські банки у разі загального відключення електроенергії.