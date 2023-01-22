"Порятунок рядового Мавіка": прикордонники "вирвали у ворога з пащі" свій дрон (відео)

Бійцям довелося здійснити рейд у бік супротивника на глибину 4 км.

Безпілотні літальні апарати – не просто "іграшка" в руках Сергія Притули та інших волонтерів, а потужна зброя, яка використовується бійцями ВС для знищення техніки та живої сили російського ворога.

Кожен із дронів важливий для військових у тактичному та стратегічному плані, а втрата хоча б однієї "пташки" переживається як відчутна.

Тому цілком можна зрозуміти, які почуття виникли у українських прикордонникыв, коли один із безпілотників потрапив у хижі лапи російської станції радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Під час аеророзвідки один із дронів потрапив під вплив ворожого РЕБ і був втрачений", — сказано в повідомленні Держприкордонслужби.

Проте "прикордонники" не стали впадати у відчай і навіть провели рятувальну операцію, щоб повернути "пташку".

Вони здійснили рейд у бік ворога і приблизно за 4 км знайшли свого улюбленця – високо на дереві. Так, довелося згадати дитинство і дертися на саму вершину, зате "Мавік" був врятований.

Адже наші, на відміну росіян, своїх у біді не кидають!

Нагадаємо, українським волонтерам запропонували почати збирати кошти на "авіаносець для дронів", адже попереду – битва за Чорне море та Крим!