"Спасение рядового Мавика": пограничники "вырвали у врага из пасти" свой дрон (видео)

Бойцам пришлось совершить рейд в сторону противника на глубину в 4 км

Беспилотные летательные аппараты – не просто "игрушка" в руках Сергея Притулы и других волонтеров, а мощное оружие, которое используется бойцами ВСУ для уничтожения техники и живой силы русского врага.

Каждый из дронов важен для военных в тактическом и стратегическом плане, а потеря хотя бы одной "птички" переживается как ощутимая потеря.

Поэтому вполне можно понять, какие чувства испытывали украинские пограничники, когда один из беспилотников попал в хищные лапы российской станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Во время аэроразведки один из дронов попал под влияние враждебного РЭБ и был потерян", — сказано в сообщении Госпогранслужбы.

Тем не менее, "погранцы" не стали впадать в отчаяние и даже провели спасательную операцию, чтобы вернуть "птичку".

Они совершили рейд в сторону врага и примерно через 4 км нашли своего любимца – высоко на дереве. Да, пришлось вспомнить детство и взобраться на саму вершиную, тем не менее, "Мавик" был спасен.

Ведь наши, в отличие от русских, своих не бросают!

Напомним, украинским волонтерам предложили начать собирать средства на "авианосец для дронов", ведь впереди – битва за Черное море и Крым!