Справа спійманого на хабарі заступника міністра: під варту взято організатора махінації

Йому призначена застава у понад 100 мільйонів гривень

Підприємця Сергія Кривого, якого обґрунтовано підозрюють в організації передачі хабаря у 400 тисяч доларів США ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському, взято під варту. Відповідне рішення прийняв Вищий антикорупційний суд, в повному обсязі задовольнивши клопотання детектива НАБУ.

Про це у вівторок, 24 січня, Telegram повідомив журналіст Олег Новіков, зазначивши, що у вигляді запобіжного заходу чиновнику обрали тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 100 000 472 гривень.

"Клопотання стосовно Лозинського ще слухається в антикорупційному суді. НАБУ і САП просять його взяти під варту", — написав він.

Інформацію щодо взяття під варту ймовірного організатора надання неправомірної вигоди Лозинському підтвердили й у пресслужбі Вищого антикорупційного суду України. Згідно з наявною інформацією, Кривого утримуватимуть під вартою, за умови, що той не внесе заявлену заставу, до 24 березня 2023 року.

"Відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", — зазначили у пресцентрі ВАКС.

Нагадаємо, що в.о. глави Міністерства розвитку громад та територій Василя Лозинського, якого обґрунтовано підозрюють у наживі на генераторах для країни, звільнили з посади. Відповідне рішення було прийнято Кабміном 22 січня.