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Задержанного на взятке бывшего замминистра взяли под стражу: залог определили в 100 млн гривен

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Задержанного на взятке бывшего замминистра взяли под стражу: залог определили в 100 млн гривен Новость обновлена 24 января 2023, 13:35

Бывшего замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры взяли под стражу. Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд, в полном объеме удовлетворив ходатайство детектива НАБУ. Следует добавить, что фамилии экс-чиновника не называют, однако, вероятнее всего, речь идет о Василии Лозинском, ведь именно его подозревают в наживе на генераторах для Украины.

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