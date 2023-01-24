Задержанного на взятке бывшего замминистра взяли под стражу: залог определили в 100 млн гривен
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Бывшего замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры взяли под стражу. Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд, в полном объеме удовлетворив ходатайство детектива НАБУ. Следует добавить, что фамилии экс-чиновника не называют, однако, вероятнее всего, речь идет о Василии Лозинском, ведь именно его подозревают в наживе на генераторах для Украины.
Дополняется….