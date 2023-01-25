Лютий принесе одразу чотири магнітні бурі: названо небезпечні дати

Останній місяць зими принесе чотири короткочасні магнітні бурі

У лютому 2023 року Земля чотири рази опиниться під ударом сонячного вітру, що призведе до ряду магнітних бур.

Як йдеться у матеріалі "Вікна", деякі метеочутливі люди можуть у ці дні відчувати проблеми, пов’язані з погіршенням самопочуття та перепадами настрою.

В останній місяць зими таких періодів буде чотири, але всі вони не зможуть похвалитися тривалістю більш ніж один день, хоча парочка буде дуже сильними.

Перша буря очікується вже 5 лютого, а її потужність оцінюється як сильна.

Ще одна відбудеться вже через два дні, 7 лютого, хоч і буде дещо слабшою.

Перепочинок після неї довго не буде і вже 10 лютого на Землю обрушиться ще одна сильна буря.

Останні помітні збурення у лютому фіксуватимуться 15 числа, після чого до кінця місяця суттєвої геомагнітної активності фіксуватись не буде.

Як відомо, магнітні бурі є наслідком взаємодії магнітного поля Землі з потоками сонячного вітру, згідно з поширеними переконаннями вони нібито можуть впливати на самопочуття деяких категорій людей, хоча вчені до цього твердження ставляться скептично. Однак, сильні бурі можуть впливати на точну електроніку, і навіть призводити до збоїв у роботі енергомереж.

Як повідомлялося раніше, до кінця січня Землю накриє ще одна магнітна буря.