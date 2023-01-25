Февраль принесет сразу четыре магнитные бури: названы опасные даты

Последний месяц зимы принесет четыре кратковременные магнитные бури

В феврале 2023 года Земля четыре раза окажется под ударом солнечного ветра, что приведет ряду магнитных бурь.

Как говорится в материале "Вікна", некоторые метеочувствительные люди могут в эти дни испытывать проблемы, связанные с ухудшением самочувствия и перепадами настроения.

В последний месяц зимы таких периодов будет четыре, но все они не смогут похвастаться длительностью в более чем один день, хотя парочка из них будет весьма сильными.

Первая буря ожидается уже 5 февраля, а ее мощность оценивается как сильная.

Еще одна произойдет уже через два дня, 7 февраля, хотя и будет несколько слабее.

Передышка после нее долгой не будет и уже 10 февраля на Землю обрушится еще одна сильная буря.

Последние заметные возмущения в феврале будут фиксироваться 15 числа, после чего до конца месяца существенной геомагнитной активности фиксироваться не будет.

Как известно, магнитные бури являются следствием взаимодействия магнитного поля Земли с потоками солнечного ветра, согласно распространенным убеждениям они якобы могут оказывать воздействие на самочувствие некоторых категорий людей, хотя ученые к этому утверждению относятся скептически. Тем не менее сильные бури могут оказывать влияние на точную электронику, и даже приводить к сбоям в работе энергосетей.

Как сообщалось ранее, до конца января Землю накроет еще одна магнитная буря.