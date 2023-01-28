В Україні знову здорожчав популярний овоч: аналітики дають невтішний прогноз щодо цін

Аналітики переконані, що розцінки на популярний серед українців овоч ще не припинили своє зростання — вони будуть ще більшими

Поки в Україні поступово дешевшає низка популярних серед споживачів продуктів, відпускні ціни на цибулю знову почали повзти угору.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, цього року виробництво цього товару в Україні відчутно знизилося, тож ймовірність дефіциту цибулі в подальшому є цілком реальною. Водночас на цінах позначаються несприятливі погодні умови, через які відсоток некондиційного товару, який не підлягає тривалому зберіганню.

Згідно з даними систематичного моніторингу, лише з початку поточного тижня українські фермери вимушено збільшили відпускні ціни на цибулю приблизно на 16%, хоча лише минулої п’ятниці основний обсяг цієї категорії товарів реалізовувався в межах 23-26 гривень за один кілограм. Зараз цибуля надходить у продаж у середньому по 27-32 гривень за кілограм.

За словами експертів, станом на сьогоднішній день цибуля в українських магазинах у 3,2 раза дорожча, аніж минулого року.

Що стосується подальших прогнозів, то аналітики переконані, що цей товар збільшуватиметься в ціні й надалі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні поступово поповзли угору й ціни на м'ясну продукцію. Зокрема, найбільше у ціні зросла саме свинина.