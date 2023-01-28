В Украине снова подорожал популярный овощ: аналитики дают неутешительный прогноз по ценам

Аналитики убеждены, что расценки на популярный среди украинцев овощ еще не прекратили свой рост — они будут больше

Пока в Украине постепенно дешевеет ряд популярных среди потребителей продуктов, отпускные цены на лук снова начали ползти вверх.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, в этом году производство этого товара в Украине ощутимо снизилось, поэтому вероятность дефицита лука в дальнейшем вполне реальна. В то же время, на ценах отражаются неблагоприятные погодные условия, из-за которых процент некондиционного товара, не подлежащего длительному хранению.

Согласно данным систематического мониторинга, только с начала текущей недели украинские фермеры вынужденно увеличили отпускные цены на лук примерно на 16%, хотя только в прошлую пятницу основной объем этой категории товаров реализовывался в пределах 23-26 гривен за один килограмм. Сейчас лук поступает в продажу в среднем по 27-32 гривны за килограмм.

По словам экспертов, на сегодняшний день лук в украинских магазинах в 3,2 раза дороже, чем в прошлом году.

Что касается дальнейших прогнозов, то аналитики убеждены, что этот товар будет увеличиваться в цене и дальше.

Ранее Телеграф сообщал, что в Украине постепенно поползли вверх и цены на мясную продукцию. В частности, больше всего в цене выросла именно свинина.