"Росіяни прийдуть сюди на колінах": Дуда запропонував місто для прийняття капітуляції росії

Польський лідер вибрав одне з міст України недарма

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Латвії порадив Володимиру Зеленському приймати капітуляцію російської федерації в українському місті Переяславі.

Під час свого візиту до Латвії, де Дуда зустрівся з місцевими поляками, він порушив тему війни в Україні та згадав про нещодавню розмову з президентом України. Про це пише польське видання Wprost.pl.

Він наголосив, що всі хотіли б жити у світі з росією та вільно розвиватися. Однак такий сценарій неможливий, оскільки країна-агресор нападає, грабує, вбиває людей і робить все, щоб забрати свободу.

"Я кажу: Володимире, дивлячись на нашу історію, як розійшлися колись ці шляхи, я благаю вас — коли ви переможете росію, коли росіяни прийдуть сюди на колінах підписувати мир, тоді ведіть їх до Переяслава, нехай вони підпишуть з вами мир там, Нехай перекреслять всі ті роки радянського та російського впливу і цей полон з часів царату до недавнього часу, від якого ви зараз знову обороняєтеся", — згадав Дуда.

Переяслав на Київщині Дуда в цій розмові згадав недарма. У січні 1954 року гетьманом БогданХмельницький у цьому місті скликав спільну військову раду, за підсумками якої він і козацька старшина присягли в тому, що "невідступно бути ним із землею та містами під великою рукою" московського царя.

Багато представників козацької старшини, українське духовенство, а також низка козацьких полків та місто відмовилися скласти присягу. Частина Гетьманщини перейшла під протекторат російської імперії. Водночас було надано царську гарантію збереження державних прав Гетьманщини, але її порушували згодом неодноразово. У результаті широку автономію українських земель та Запоріжжя було знищено. Це, своєю чергою, мало катастрофічні наслідки, зокрема ліквідацію Запорізької Січі та закріпачення українців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава Української розвідки дав втішний прогноз щодо закінчення війни в Україні, наголосивши, що це може статися у 2023 році.

Цікаво, що "Статті Богдана Хмельницького" 1654 року (Березневі статті), які регламентували політичне, правове, фінансове й військове становище України після Переяславської ради, не були ратифіковані Козацькою радою, тобто вони не набули чинності. Окрім того, що оригінали документу до наших днів не збереглися, що давало московщині змогу маніпулювати ним і постійно урізати права українців.