"Русские придут сюда на коленях": Дуда предложил город для принятия капитуляции россии

Польский лидер выбрал один из городов Украины неспроста

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Латвию посоветовал Владимиру Зеленскому принимать капитуляцию российской федерации в украинском городе Переяславе.

В ходе своего визита в Латвию, где Дуда встретился с живущими там поляками, он поднял тему войны в Украине и вспомнил о недавнем разговоре с президентом Украины. Об этом пишет польское издание Wprost.pl.

Он подчеркнул, что все хотели бы жить в мире с россией и свободно развиваться. Однако такой сценарий невозможен, поскольку страна-агрессор нападает, грабит, убивает людей и делает все, чтобы отнять свободу.

"Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, я умоляю вас — когда вы победите россию, когда русские придут сюда на коленях подписывать мир, тогда ведите их в Переяслав, пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и этот плен со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова обороняетесь", — вспомнил Дуда.

Переяслав на Киевщине Дуда в этом разговоре указал неспроста. В январе 1954 года гетьман Богдан Хмельницким в этом городе созвал общий военный совет, по итогам которого он и казацкая старшина дали клятву в том, что "неотступно быть им с землей и городами под большой рукой" московского царя.

Многие представители казацкой старшины, украинское духовенство, а также ряд казацких полков и город отказались принимать присягу. Часть Гетманщины перешла под протекторат российской империи. В то же время была предоставлена царская гарантия сохранения государственных прав Гетманщины, но ее нарушали впоследствии неоднократно. В итоге широкая автономия украинских земель и Запорожья была уничтожена. Это в свою очередь имело катастрофические последствия, в частности ликвидацию Запорожской Сечи и закрепощение украинцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Украинской разведки дал утешительный прогноз относительно окончания войны в Украине, подчеркнув, что это может произойти в 2023 году.

Любопытно, что "Статьи Богдана Хмельницкого" 1654 года (Мартовские статьи), регламентировавшие политическое, правовое, финансовое и военное положение Украины после Переяславской рады, не были ратифицированы Казацкой радой, то есть они не вступили в силу. Кроме того, что оригиналы документа до наших дней не сохранились, что давало Московии возможность манипулировать им и постоянно урезать права украинцев.