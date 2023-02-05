В Україні змінився порядок нарахування лікарняних: що нового

Нараховуватимуть лікарняні по-новому

Наприкінці минулого року в Україні було ухвалено рішення про ліквідацію Фонду соціального страхування (ФССУ), що призвело до того, що призначення всіх соціальних виплат, включаючи лікарняні, займається Пенсійний фонд (ПФУ).

Як сказано в повідомленні ПФУ, це призвело і до інших змін до порядку їх нарахування. Наприклад, починаючи з 1 січня 2023 року для обчислення середньої зарплати для нарахування лікарняних виключаються дні зупинення трудового договору.

Зазначається, що розрахунок середньої зарплати для цієї мети здійснюється згідно з відповідним Порядком, затвердженим постановою Кабміну №1266 від 26 вересня 2001 року.

Проте постанова № 1350 від 02.12.2022 вносить до неї низку змін. Зокрема, у ньому було затверджено список вагомих причин, через які невідпрацьовані дні виключаються з розрахункового періоду при обчисленні середньої зарплати.

Період припинення трудового договору також потрапляв до цього списку.

Таким чином, при розрахунку виплат з тимчасової втрати працездатності з розрахункового періоду виключаються календарні дні зупинення дії трудового договору. При розрахунку відповідної допомоги зі страхових випадків, що розпочалися до 1 січня 2023 року, такі періоди не виключаються.

Нагадаємо, у лютому змінився механізм нарахування субсидій, через що низка українців можуть зіткнутися з додатковими проблемами.