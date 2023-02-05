В Украине изменился порядок начисления больничных: что нового

Начислять больничные будут по-новому

В конце прошедшего года в Украине было принято решение о ликвидации Фонда социального страхования (ФССУ), что привело к тому, что назначением всех социальных выплат, включая больничные, занимается Пенсионный фонд (ПФУ).

Как говорится в сообщении ПФУ, это привело и к другим изменениям в порядок их начисления. Например, начиная с 1 января 2023 года для вычисления средней зарплаты для начисления больничных исключаются дни приостановления трудового договора.

Отмечается, что расчет средней зарплаты для этой цели осуществляется согласно соответствующего Порядка, утвержденного постановлением Кабмина №1266 от 26 сентября 2001 года.

Однако постановление № 1350 от 02.12.2022 вносит в него ряд изменений. В частности в нем был утвержден список веских причин, по которым неотработанные дни исключаются из расчетного периода при вычислении средней зарплаты.

Период приостановки трудового договора тоже попадал в этот список.

Таким образом при расчете выплат по временной потере трудоспособности из расчетного периода исключаются календарные дни приостановления действия трудового договора. При расчете соответствующего пособия по страховым случаям, которые начались до 1 января 2023 года, такие периоды не исключаются.

Напомним, в феврале изменился механизм начисления субсидий, из-за чего ряд украинцев могут столкнуться с дополнительными проблемами.