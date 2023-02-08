"Робили на фронті неможливе": полковник НГУ розповів, за що його боєць отримав Героя України

Українські воїни не люблять хвалитися своїми геройськими вчинками

Повномасштабна війна в Україні розкрила у багатьох наших громадянах геройські риси. І про один із таких мужніх вчинків розповів полковник Національної гвардії України Микола Мішакін.

В інтерв’ю "Цензор.НЕТ" Мішакін зазначив, що зазвичай воїни не звикли розповідати про свої геройські вчинки, бо ставляться до цього просто як до частини своєї роботи.

"Ми виконуємо свою роботу. Ми між собою можемо сісти згадувати. Своєю мовою поговорити. І ще є таке поняття, що нормальний воїн ніколи не хизуватиметься. Хвалятися буде тільки той, хто не був ні в боях, ніде, але розповідатиме", — каже полковник.

Наприклад, він навів одного з командирів — Героя України з позивним "Десна".

"Він мене запитав: "Навіщо ви це (подання на героя, -ред.) зробили?". Відповідаю: "Оскільки ти це дійсно заслужив, і тобі це кожен твій воїн скаже, тому що ви іноді робили неможливе", — додає. Мішакін і на прохання журналістів починає розповідь про один із вчинків "Десни" у Сєвєродонецьку.

"Передали мені одну роту ТРО. Це був Сєвєродонецьк, коли у мене вже був оголений фланг. І ось мені спочатку передають роту, а потім батальйон. Нашим завданням було зайти у зустрічну битву і відстояти хоча б половину міста. І взвод розвідки йде разом із цією ротою, для якої бій був взагалі першим», — розповідає полковник.

За його словами, бійці цієї роти зайшли у зустрічний бій, вийшли на позиції, і цілий день били супротивника, проте вже наступної доби опинилися в оточенні.

"Причому там танкові атаки були, удари авіації. Дуже важкі бої", — зазначає Мішакін.

І взвод Десни вивів цю роту з оточення, з мінімальними втратами. Загинув один командир взводу (з роти ТРО), який залишився з кулеметом прикривати відхід, і в нього потрапив снайпер.

"Ми спланували операцію, ми дуже сподівалися їх витягти, і вони її здійснили. І так було кілька разів. Віталік приходить: "Командир, яке завдання?" Вони пішли, прийшли, завдання виконали. Кажуть: "Можна ми відпочинемо". немає якихось емоцій. Завдання поставлене – завдання виконане. Це – справді професіонали", — каже полковник.

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