Фахівці виїхали, місто забите військовими: що відбувається зараз у Бердянську

Частину підприємств загарбники використовують у своїх цілях

Тимчасово окупований український курортний Бердянськ стає все більше схожим на закрите військове місто. Найбільші підприємства або закриті, або використовуються у військових цілях загарбників.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Бердянськ сьогодні", посилаючись на розповіді жителів міста, які досі там залишаються і тих, що виїхали з окупації.

Так, за їхніми словами, більшість санаторіїв та баз відпочинку забрали у власників і передали розселення мобілізованих росії та організацію військових госпіталів. На дальній косі окупанти влаштували полігон для тренування. Частина бердянського узбережжя залишається замінованою.

Бердянський порт ворог використовує у військових цілях. Крім того, до нього періодично ввозять крадене зерно та переміщують ворожу техніку. Лунають заяви про будівництво на його теренах російської військової бази.

Як сьогодні виглядає Бердянськ

Щодо промислових підприємств, їх загарбники також уже встигли переорієнтувати на військовий устрій. Так, підприємство "Бердянські жниварки" після окупації займається випуском протитанкових їжаків та буржуйок для армії ворога, замість сільгосптехніки. Основний інженерний склад, до речі, поїхав.

Завод АЗМОЛ зараз нічого не виробляє. Російські загарбники тільки вирізають з нього метал та обладнання. Про відродження виробництва не йдеться й мови.

Бердянські ковбаси продовжують працювати, проте штат скоротили до однієї третини. Та і якість продукту після переходу на російську сировину значно впала.

Зазначається, що на сьогодні завод ЖБК випускає виключно бетонні укріплення "зуби дракона". Однак через прискорений темп виробництва якість цих "зубів" залишає бажати кращого, тому нерідко вони розвалюються ще на етапі навантаження у вантажівку.

Загалом після окупації курортного міста з нього виїхали практично 90% фахівців інженерно-технічних напрямків, які раніше працювали на промислових підприємствах міста. Більшість із цих фахівців працює на промислових підприємствах у Німеччині, Польщі, Грузії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени 2022 року в мережі з’явилися фото цінників із магазинів у тимчасово окупованому Бердянську. Ковбасу окупанти продають більш ніж за 600 гривень за кг, а також космічні ціни були встановлені на солодощі та засоби особистої гігієни.