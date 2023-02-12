Специалисты выехали, город забит военными: что происходит сейчас в Бердянске

Часть предприятий захватчики используют в своих целях

Временно оккупированный украинский курортный Бердянск становится все больше походим на закрытый военный город. Крупнейшие предприятия либо закрыты, либо используются в военных целях захватчиков.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Бердянск сегодня", ссылаясь на рассказы жителей города, которые до сих пор там остаются и тех жителей, что выехали из оккупации.

Так, по их словам, большая часть санаториев и баз отдыха забрали у владельцев и передали расселение мобилизованных рф и организацию военных госпиталей. На дальней косе оккупанты устроили полигон для тренировки. Часть бердянского побережья остается заминированной.

Бердянский порт враг использует в военных целях. Кроме того, в него периодически ввозят краденое зерно и перемещают вражескую технику. Раздаются заявления о строительстве на его территориях российской военной базы.

Как сегодня выглядит Бердянск

Относительно промышленных предприятий, их захватчики также уже успела переориентировать на военный строй. Так, предприятие "Бердянские жатки" после оккупации занимается выпуском противотанковых ежей и буржуек для армии врага, вместо сельхозтехники. Основной инженерный состав, к слову, уехал.

Завод АЗМОЛ сейчас ничего не производит. Российские захватчики только лишь вырезают из него металл и оборудование. О возрождении производства не идет и речи.

Бердянские колбасы продолжают работать, однако штат был сокращен до одной трети. Да и качество продукта после перехода на российское сырье значительно упало.

Отмечается, что на сегодняшний день завод ЖБК выпускает исключительно бетонные укрепления "зубы дракона". Однако из-за ускоренного темпа производства качество этих "зубов" ославляет желать лучшего, потому нередко они разваливаются еще на этапе погрузки в грузовик.

В целом, после оккупации курортного города, из него выехали практически 90% специалистов инженерно-технических направлений, ранее работавших на промышленных предприятиях города. Большая часть из этих специалистов работает на промышленных предприятиях в Германии, Польше, Грузии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью 2022 года в сети появились фото ценников из магазинов во временно оккупированном Бердянске. Колбасу оккупанты продают более чем за 600 гривен за кг, а также космические цены были установлены на сладости и средства личной гигиены.