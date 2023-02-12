Специалисты выехали, город забит военными: что происходит сейчас в Бердянске
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Часть предприятий захватчики используют в своих целях
Временно оккупированный украинский курортный Бердянск становится все больше походим на закрытый военный город. Крупнейшие предприятия либо закрыты, либо используются в военных целях захватчиков.
Об этом сообщает местный Telegram-канал "Бердянск сегодня", ссылаясь на рассказы жителей города, которые до сих пор там остаются и тех жителей, что выехали из оккупации.
Так, по их словам, большая часть санаториев и баз отдыха забрали у владельцев и передали расселение мобилизованных рф и организацию военных госпиталей. На дальней косе оккупанты устроили полигон для тренировки. Часть бердянского побережья остается заминированной.
Бердянский порт враг использует в военных целях. Кроме того, в него периодически ввозят краденое зерно и перемещают вражескую технику. Раздаются заявления о строительстве на его территориях российской военной базы.
Относительно промышленных предприятий, их захватчики также уже успела переориентировать на военный строй. Так, предприятие "Бердянские жатки" после оккупации занимается выпуском противотанковых ежей и буржуек для армии врага, вместо сельхозтехники. Основной инженерный состав, к слову, уехал.
Завод АЗМОЛ сейчас ничего не производит. Российские захватчики только лишь вырезают из него металл и оборудование. О возрождении производства не идет и речи.
Бердянские колбасы продолжают работать, однако штат был сокращен до одной трети. Да и качество продукта после перехода на российское сырье значительно упало.
Отмечается, что на сегодняшний день завод ЖБК выпускает исключительно бетонные укрепления "зубы дракона". Однако из-за ускоренного темпа производства качество этих "зубов" ославляет желать лучшего, потому нередко они разваливаются еще на этапе погрузки в грузовик.
В целом, после оккупации курортного города, из него выехали практически 90% специалистов инженерно-технических направлений, ранее работавших на промышленных предприятиях города. Большая часть из этих специалистов работает на промышленных предприятиях в Германии, Польше, Грузии.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью 2022 года в сети появились фото ценников из магазинов во временно оккупированном Бердянске. Колбасу оккупанты продают более чем за 600 гривен за кг, а также космические цены были установлены на сладости и средства личной гигиены.