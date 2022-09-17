Колбаса по 600 грн/кг и "бесценное" мыло": оккупанты в Бердянске дерут цены (фото)

В Бердянске всячески пытаются обесценить гривну, жестко завышая курс рубля

В оккупированном Бердянске, который смиренно продолжает ждать прихода ВСУ, россияне по максимуму пытаются заработать на местных жителях. Делают это с помощью несправедливого курса гривны к рублю, а также повышению цен в местных супермаркетах, работающих под началом оккупантов. Так, в недавно открывшемся "Улее" (российская торговая марка) можно найти колбасу по 603 гривны за килограмм, а за кусочек обычного туалетного мыла придется выложить 60 гривен.

Больше информации о ценовой политики Бердянска рассказали в Instagram-аккаунте brd24_com. За последние несколько недель, как отмечают местные жители, цены в городе выросли практически на все — начиная от общественного транспорта и заканчивая продуктами.

Рассчитаться в магазинах Бердянска пока предлагают в двух валютах — украинской гривной или российским рублем. Однако курс далеко несправедлив: если раньше он считался как 1:2,5 (гривна к рублю), то сейчас уже считается как 1:1,5.

Цены на моющее средство для посуды

В уже упомянутом "Улье", по словам оккупантов, "цены и ассортимент приятно удивляют". Не знаем насчет приятного, а вот удивление действительно присутствует. Сейчас за килограмм печенья с семечками просят 341 грн, за конфеты "Крем-суфле" — 402 грн, за сладости "Царская награда" — 428 грн. Немного дешевле обойдутся конфеты "Буревестник" — "всего" 240 грн/кг.

Колбаса, вероятно, сделана из золота

Чаи тоже не из дешевых

Продаются здесь и различные средства личной гигиены. Так, за детский шампунь марки Jonson's оккупанты правят цену в 270 грн. И это — за 300 мл! Дезодорант марки Fa обойдется жителям Бердянска в 144 гривны, шампунь Syoss — в 252 грн.

Стоимость шампуней

Цены на дезодоранты тоже неприлично высокие

Стоимость других продуктов тоже поражает воображение. С ней можно ознакомиться на фото ниже.

Побриться в Бердянске нынче дорого

Мыло, вероятно, ручной работы

Еще один чай

Немного гелей для душа

"В среднем цены в "Улее", как и в целом в оккупированном городе, в два-три раза выше, чем те, которые сейчас актуальны в Украине. Слишком дорого обходится бердянцам так называемое "освобождение", и речь не только о ценах", — пишут авторы публикации в brd24_com.

Стоит также добавить, что 17 сентября Бердянск празднует День города. В связи с этим украинские военные просят местных жителей быть максимально осторожными и ближайшие трое суток без надобности не выходить из дома. Если же это невозможно, то стоит избегать массовых мероприятий. Это связано с тем, что оккупанты могут попытаться устроить теракт, обвинив во всем, конечно же, Украину.

"Телеграф" же поздравляет Бердянск с Днем города и желает как можно быстрее вернуться домой, под контроль ВСУ!

Ранее мы рассказывали, какие цены оккупанты установили в магазинах захваченного Мелитополя. Здесь на небольшие ценники тоже не приходится рассчитывать.