Закриємо небо над містами: Резніков розповів, коли Україна посилить ППО

Український уряд продовжує працювати із партнерами над отриманням нової протиракетної зброї

Російські військові регулярно обстрілюють мирні міста і села України, через що страждає цивільна та критична інфраструктура, травмуються і гинуть люди. Саме тому політики працюють над отриманням озброєння, яке б посилило загальну систему протиповітряної оборони країни. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, зміцнення ППО займе ще не один місяць, але українські військові й без того показують значну ефективність.

Детальніше про це він розповів у інтерв'ю "Укрінформу" на дев'ятому засідання робочої групи "Рамштайн". Чиновник підкреслив, що потреби України щодо протиракетного озброєння добре відомі нашим партнерам, адже вони ставноять пріоритет номер один.

На останній зустрічі учасників "Рамштайну" обговорювали не лише танки та літаки, а й іншу техніку, зокрема ту, що допоможе посилити систему ППО. Частина країн, каже Резніков, готується оголосити про нові пакети допомоги, де будуть засоби протиповітряної і протиракетної оборони.

"Хочу віддати їм належне, що вони самі це публічно озвучили. Вже прозвучали дуже приємні новини для України. Ця підтримка і ця мережа будуть збільшуватися. Це дасть змогу закривати небо над багатьма містами. Але поступово", — пояснює міністр.

Він підкреслив, що Україна чекає на радари, які допоможуть краще орієнтуватися під час російських масованих атак, однак вони надійдуть не за кілька днів чи тижнів, а будуть надсилатися протягом усієї весни.

"За великим рахунком, весна, включаючи травень, – це той період, коли ми вже більш-менш зможемо стабільно розуміти, як ми боремося і з іранськими дронами, і з крилатими або балістичними ракетами ворога. Але ж ви бачите, що наші Повітряні сили вже досить ефективно працюють", — резюмував Олексій Резніков.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна не отримає від Іспанії раніше анонсовані установки, котрі б зміцнили нашу систему ППО. При цьому іспанський уряд тут ні до чого — на рішення вплинула Швейцарія.

Також ми розповідали, наскільки багатим на протиповітряну оборону був останній пакет військової допомоги від Німеччини.