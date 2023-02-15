Не лише Абрамович: до переговорів України та росії підключилися несподівані люди — ЗМІ

Переговорний процес ще 2022 року звівся до обміну полоненими та рідкісних неформальних контактів

Наближається річниця вторгнення російських військ на територію України. Практично стільки ж немає нової інформації про переговори з врегулювання конфлікту між Києвом та москвою. Останні відбулися у березні 2022 року. ЗМІ з’ясували, що зараз відбувається з переговорним процесом напередодні 24 лютого і які несподівані персонажі у цьому беруть участь.

Журналісти видання "Медуза" повідомляють, що після переговорів у березні минулого року цей процес звівся до обміну полоненими та рідкісних неформальних контактів. При цьому з участю в них, наприклад, одного із творців "собянінської Москви" Сергія Капкова.

Три співрозмовники "Медузи", які брали участь у переговорному процесі, зазначають, що на початку в обох сторін була надія на врегулювання конфлікту шляхом переговорів. Однак ця надія швидко випарувалася.

"У російській делегації був лише один неадекватний заступник міністра оборони Олександр Фомін. Він постійно повторював маячню пропаганди про "денацифікацію" і серйозно у це вірив. А решта, наприклад, глава російської делегації (колишній міністр культури росії володимир, — Ред.) Мединський були більш-менш нормальні й раціональні", — розповів співрозмовник видання, який мав стосунок до переговорного процесу.

За словами близького знайомого колишнього міністра культури, Мединського включили до делегації, оскільки путін нібито "любить слухати його лекції з історії".

Через місяць після початку повномасштабної війни він почав заявляти про "дві величезні кроки, які робить росія до миру". Йдеться про відступ російських військ на Київському та Чернігівському напрямках. Але у відповідь він отримав лише шквал критики. Наприклад, кадиров заявляв, що росія не піде на поступки. Тоді ж переговори виявилися замороженими.

Після того, як розкрилися звірства росіян у Бучі, стало зрозуміло, що будь-які переговори з росії лише до уповільнення геноцидного знищення. Про це у розмові з "Медузою" сказав радник голови ОП Михайло Подоляк.

Майже через рік війни офіційні зустрічі двох делегацій зійшли нанівець. Є лише неформальні контакти та обговорення обміну полоненими.

Про що з Україною домовляється команда Абрамовича

Одним із найнесподіваніших учасників переговорного процесу з перших днів війни став бізнесмен Роман Абрамович. Він став "довіреною особою" путіна у спілкуванні з українською стороною.

Джерело "Медузи", близьке до російського уряду, повідомляє, що потрапив Абрамович на переговори з власної ініціативи. Його участь схвалив особисто путін. Потім бізнесмен сам вийшов на зв’язок з українською стороною та запропонував себе у ролі посередника.

На думку двох близьких знайомих Абрамовича, які поспілкувалися із "Медузою", бізнесмен справді хотів досягти врегулювання конфлікту між сторонами. В останні місяці навіть власний бізнес цікавить його менше, ніж цей процес.

"Зараз із ним говорити на тему бізнесу безглуздо, він за хвилину втрачає інтерес — у нього голова забита іншими речами. Він тобі у відповідь каже: "Слухай, а ти читав, що вчора Зеленський заявив? А як ти гадаєш, що тепер буде? А що можна зробити?" Його це цікавить набагато більше", — сказав знайомий Абрамовича.

Не лише Абрамович

Доручення Абрамовича у рамках переговорів виконував Давид Давидович, який є давнім бізнес-партнером олігарха. Зараз він заступник генерального директора ТОВ "Міллхаус" (афілійовано з Millhouse LLC, належить Роману Абрамовичу та керує його активами). 2022 року Давив Давидович потрапив під британські санції.

Також у переговорному процесі брав участь давній знайомий Абрамовича — голова ради директорів школи управління "Сколково", колишній глава адміністрації президента РФ (1999-2003 роки) Олександр Волошин. Він своєю чергою спілкувався з українською владою лише телефоном. Зокрема, зідзвонювався з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. Проте в офіційних переговорах він не брав участі.

Ще одним учасником процесу був російсько-український кінопродюсер Олександр Роднянський. Він також є давнім другом Романа Абрамовича. Він добре знайомий із Володимиром Зеленським та його командою. Варто зазначити, що Зеленський у 2000-х розпочинав свою телевізійну кар’єру на каналі "1+1", який заснував Роднянський. Його роль цьому процесі полягала в тому, що він допомагав організовувати обмін полоненими.

Сергій Капков та його роль у переговорному процесі

Нещодавно до переговорного процесу приєднався колишній голова московського департаменту культури Сергій Капков. Це людина із кола Абрамовича. З мільярдером Капкова пов’язують давні робочі стосунки.

Інформацію про те, що Капков тепер є частиною цього діалогу, "Медузі" підтвердили два джерела, знайомі з переговорним процесом. Йому, як і раніше, відкритий в’їзд в Україну.

Співрозмовники "Медузи" зазначають, що його в’їзд може полегшувати другий паспорт: менш як рік тому Капков на додачу до російського отримав ще й ізраїльське громадянство.

"Функція Капкова насправді дуже проста — це координація з російською стороною. Де треба подзвонити Шойгу (міністру оборони росії Сергію, — Ред.), дзвонить Роман (Абрамович, — Ред.). треба зателефонувати якомусь генералу, це робить Капков, оскільки безпосередньо українські та російські військові спілкуються мало”, – пояснив “Медузі” знайомий Капкова та Абрамовича.

Що зараз із переговорами

Співрозмовник "Медузи" вважає, що у переговорному процесі у 2023 році "немає політичної складової" — і про повноцінне мирне врегулювання не йдеться.

"Буча потрясла багатьох західників, а головне — створила таке тло… Річ у тому, що в Україні політичні рішення не можуть бути прийняті всупереч інтересам суспільства. На сьогодні компроміс категорично неприйнятний", — сказав співрозмовник.

Це підтверджує у розмові з "Медузою" Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський доступно висловився про те, чому не веде переговори з російським диктатором володимиром путіним.

Також у квітні 2022 року Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання "Телеграфа" на пресконференції, підтвердив, що Роман Абрамович є учасником переговорного процесу.