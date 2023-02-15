Карали болем, наступали ногами на руки: у київському дитсадку вихователі жорстоко знущалися з дітей (відео)

Слідчі провели обшуки у дитячому садку

В Україні розкрили черговий злочин щодо дітей. Кричущий випадок стався в одному з дитсадків Києва.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора України.

Так, за даними правоохоронців в одному з приватних дитячих садків нашої столиці, який нібито працював за методикою ABA-терапії (один із методів для корекції дефіциту розвитку, пов’язаного з аутизмом), виховательки протягом тривалого часу чинили протиправні дії щодо малолітніх вихованців закладу. Зокрема, підозрювані "карали дітей за їхню поведінку та невиконання вказівок, завдаючи їм сильного фізичного болю та моральних страждань".

"На цей час вже ідентифіковано як потерпілих трьох дітей віком від 5 до 6 років", — йдеться в повідомленні.

Дізнавшись про подію, правоохоронці навідалися з обшуком до цієї установи та вилучили документи, що мають значення для досудового розслідування.

Наразі чотирьом фігурантам справи вже було оголошено підозру за фактом катувань малолітніх дітей, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Продовжуються слідчі дії.

У поліції Києва розповіли подробиці знущань з дітей.

"Після того, як батьки відводили дітей з порушеннями фізичного розвитку до закладу, вартість перебування в якому становила від 8 до 15 тисяч гривень, за дверима починалися тортури та знущання", — розповідають правоохоронці.

Користуючись тим, що через особливості фізичного розвитку діти не могли розповісти про тортури батькам "за невиконані завдання фігурантки закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших діток, змушували стояти тривалий час у незручному положенні, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником".".

Також було опубліковано відео з місця подій, на якому зафіксовано один із епізодів злочину.

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