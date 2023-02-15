Наказывали болью, наступали ногами на руки: в киевском детсаду воспитатели жестоко издевались над детьми (видео)

Следователи провели обыски в детском саду

В Украине раскрыли очередное преступление в отношении детей. Вопиющий случай произошел в одном из детсадов Киева.

Об этом сообщил Офис Генпрокурора Украины.

Так, по данным правоохранителей в одном из частных детских садов нашей столицы, который якобы работал по методике ABA-терапии (один из методов для коррекции дефицита развития, связанного с аутизмом), воспитательницы в течение длительного времени совершали противоправные действия в отношении малолетних воспитанников заведения. В частности, подозреваемые "наказывали детей за их поведение и невыполнение указаний, причиняя им сильную физическую боль и моральные страдания".

"К настоящему времени уже идентифицированы как пострадавшие трое детей в возрасте от 5 до 6 лет", — говорится в сообщении.

Узнав о происходящем, стражи порядка наведались с обыском в данное учреждение и изъяли документы, имеющие значение для досудебного расследования.

На данный момент четырем фигурантам дела уже было объявлено подозрение по факту пыток малолетних детей, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

В полиции Киева рассказали подробности издевательств над детьми.

"После того, как родители отводили детей с нарушениями физического развития в заведение, стоимость пребывания в котором составляла от 8 до 15 тысяч гривен, за дверью начинались пытки и издевательства", — рассказывают правоохранители.

Пользуясь тем, что в силу особенностей физического развития дети не могли рассказать о пытках родителям "за невыполненные задачи фигурантки закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других детей, заставляли стоять длительное время в неудобном положении, подавляли, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем".

Также было опубликовано видео с места событий, на котором зафиксирован один из эпизодов преступления.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Полтавской области киберполиция задержала мужчину, которого подозревают в изнасиловании и развращении шестилетнего мальчика и создании детского порно.

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