Фінляндія готова передати танки Leopard 2 Україні: коли ухвалять остаточне рішення

Питання вирішуватимуть в урядовій рад

У четвер, 23 лютого, Фінляндія має вирішити питання стосовно відправлення бойових німецьких танків Leopard 2 в Україну. Передбачалося, що Фінляндія візьме участь у допомозі Україні з постачанням Leopard 2 або ремонтуватиме інші танки.

Як повідомляє місцеве видання Yle, рішення щодо відправки машин мають винести в урядовій раді на пропозицію Міністерства оборони країни.

Відомо, що на озброєнні Оборонних сил Фінляндії знаходиться близько 200 танків Leopard 2. Кількість машин, які можуть передати Україні, не розкривають.

Німецький бойовий танк третього покоління Leopard 2 був розроблений у 1970-х роках, а на озброєння надійшов у 1979-му. Його основним бронезахистом є композитна броня, що складається з поєднання сталевих плит різного ступеню загартовування, еластичних та неметалічних матеріалів. Верхня лобова деталь була розроблена для протистояння бронебійним снарядам великих калібрів та протидії кумулятивним зарядам. Крім того, борти і корма захищені від важких кулеметів, гармат середнього калібру і старих типів танкових боєприпасів. Екіпаж також захищений від ядерної, хімічної та біологічної зброї.

Leopard 2 розганяються до швидкості 68-72 км/год. Він озброєний 120 мм гладкоствольною гарматою Rheinmetall. Загалом основний боєзапас складається з 27 снарядів та додаткових 15. Крім того, для цих танків розробили оновлення, яке дозволяє використовувати ізраїльські протитанкові ракети LAHAT через ствол гармати. Вони можуть вразити ціль на відстані 6000 метрів. Також бронемашини оснащені двома кулеметами – спареним та для ведення зенітного вогню.

Ще 14 лютого міністр оборони США Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн" оголосив, що вже вісім країн працюють над вирішенням питання з надання танків Leopard Україні. Водночас голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив про 11 країн, які пообіцяли передати Україні танки.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, у ЗСУ планують сформувати щонайменще два танкові батальйони з Leopard. Втім, поки Україна не отримала жодного танка від союзників.

Нагадаємо, влада Нідерландів повідомила, що не відмовлялася від ідеї про постачання танків Україні, але для цього необхідне рішення Німеччини, оскільки "Леопарди 2", які є на озброєнні Голландії, входять до складу двонаціонального батальйону.