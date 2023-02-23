За кордон за 3 тис. доларів: у Києві розкрили масштабну схему "відмазування" військовозобов'язаних

Чоловікам видавали довідки про наявність у них нібито тяжких захворювань

Співробітники п’яти київських медустанов разом із членами лікарських комісій видавали чоловікам призовного віку фальшиві довідки про їхні нібито тяжкі захворювання, щоб ті могли виїхати за кордон в умовах воєнного стану, коли це дозволено лише з особливих причин.

Так, правоохоронцям вдалося викрити 15 учасників організованої групи, зокрема працівників медичних закладів Києва та членів лікарської комісії, які займалися незаконною схемою. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України.

За даними слідства, учасники цієї групи розробили механізм фальсифікації документів, які нібито підтверджують наявність того чи іншого тяжкого захворювання у чоловіка призовного віку. Фальшиві діагнози давали підстави визнати їх тимчасово непридатними до військової служби, цим даючи можливість виїзду за межі країни.

Зазначається, що до цієї схеми були залучені громадяни, які шукали "клієнтів", тобто тих, хто бажає уникнути мобілізації. Також брали участь й ті, хто безпосередньо виробляв пакет необхідних документів. До них належать співробітники різних медустанов Києва, члени медико-соціальної експертної комісії та комісії з перевірки стану військового обліку.

Учасники схеми обговорювали з "клієнтом" діагноз та фіктивно оформляли його перебування на стаціонарному лікуванні в медичних закладах. Вартість такої послуги складала 3 тисячі доларів.

Викрити незаконну діяльність правоохоронцям вдалося під час підготовки учасниками пакету документів для трьох чоловіків призовного віку та отримання від них коштів. Одним із замовників, який діяв під контролем правоохоронців, на підставі цих документів вдалося вільно виїхати за кордон.

Правоохоронці провели 35 обшуків за місцем проживання та роботи учасників схеми. У них були виявлені гроші, отримані від "угод", чернові записи, листування в мобільних телефонах, а також відомості про внесення до бази eHealth фіктивних діагнозів тощо.

У результаті семи особам було повідомлено про підозру. Досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку лютого поточного року співробітники СБУ викрили діяльність керівництва Центральної військово-лікарської комісії. Вони пропонували чоловікам призовного віку ухилитися від проходження служби.