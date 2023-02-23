За границу за 3 тыс. долларов: в Киеве раскрыли масштабную схему "отмазывания" военнообязанных

Мужчинам выдавали справки о наличии у них якобы тяжелых заболеваний

Сотрудники пяти киевских медучреждений вместе с членами врачебных комиссий выдавали мужчинам призывного возраста фальшивые справки об их якобы тяжелых заболеваниях, чтобы те могли выехать за границу в условиях военного положения, когда это разрешено лишь по особым причинам.

Так, правоохранителям удалось разоблачить 15 участников организованной группы, в том числе и работников медицинских учреждений Киева и членов врачебной комиссии, которые занимались незаконной схемой. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, участники этой группы разработали механизм фальсификации документов, которые якобы подтверждают наличие того или иного тяжелого заболевания у мужчины призывного возраста. Фальшивые диагнозы давали основание признать их временно непригодными к военной службе, тем самым предоставляя им возможность выезда за пределы страны.

Отмечается, кто в данной схеме были привлечены граждане, которые занимались поиском "клиентов", то есть тех, кто желает избежать мобилизации. Также принимали участие те, кто непосредственно производил пакет необходимых документов. К ним относятся сотрудники разных медучреждений Киева, члены медико-социальной экспертной комиссии и комиссии по проверке состояния военного учета.

Участники схемы обсуждали с "клиентом" диагноз и фиктивно оформляли его пребывание на стационарном лечении в медицинских учреждениях. Стоимость такой услуги составляла 3 тысячи долларов.

Разоблачить незаконную деятельность правоохранителям удалось при подготовке участниками пакета документов для трех мужчин призывного возраста и получении от них денежных средств. Одним из заказчиков, который действовал под контролем стражей порядка, на основании этих документов удалось свободно выехать за границу.

Правоохранители провели 35 обысков по месту жительства и работы участников схемы. У них были выявлены деньги, полученные от "сделок", черновые записи, переписки в мобильных телефонах, а также сведения о внесении в базу eHealth фиктивных диагнозов и т.д.

В итоге семи лицам было сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале февраля текущего года сотрудники СБУ разоблачили деятельность руководства Центральной военно-врачебной комиссии. Они предлагали мужчинам призывного возраста уклониться от прохождения службы.