Україна злетіла в одному зі світових рейтингів: Кулеба оцінив прорив

Україна каже світові правду, а це не може не приваблювати партнерів

Україна увійшла до топ-20 найвпливовіших країн світу. Впізнаваність нашої країни із 47 місця піднялася на 14-те. Крім того, 2022 року Україна набрала найбільше балів у рейтингу "м’якої сили" і посіла 37 місце зі 121-го, піднявшись з 61 місця.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані міжнародного дослідження сприйняття національних брендів Global Soft Power Index. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україні важливо залишатися обговорюваною, щоб не давати світу забувати про російську агресію.

Про це він сказав на відеоконференції Global Soft Power Summit 2023 у четвер, 2 березня. За словами міністра, з моменту початку повномасштабної війни наша країна успішно використовує цю "м’яку силу", щоб доносити інформацію про російську агресію країнам-партнерам.

"Ми говоримо правду. І це спрацьовує… Коли ти стоїш за свободу, і велика кількість ресурсів поширює твій меседж, тому що ти говориш правду, це допомагає достукатися до аудиторії. Ми стаємо кращими і кращими", — підкреслив Дмитро Кулеба.

Також він зазначив, що до кожної країни потрібно доносити інформацію по-особливому, роблячи це з повагою. Коли перевага на полі бою за ворогом, у суспільстві починають просувати наратив мирних переговорів із росією. Міністр закордонних справ наголосив, що має існувати єдина думка щодо беззаперечної перемоги України.

"Має бути фундаментальний наратив – що Україна може перемогти, вона переможе і робитимемо все, що потрібно, і стільки, скільки потрібно, щоб це сталося. Це – найважливіше, над чим ми повинні працювати. Щоб підтримка не ставала залежною від розвитку подій на полі бою", — резюмував Дмитро Кулеба.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто увійшов до рейтингу найбільших українців усіх часів. Володимир Зеленський посів друге місце, випередивши відомого націоналіста Степана Бандеру.