"Мордор програв цю війну": воїн ЗСУ вважає, що убивство полоненного призведе до поразки росії (відео)

Воїн чекав, коли у нього нарешті з'явиться це відчуття

Український військовий Олександр Бабак вважає, що росія вже програла війну. На його думку, це сталося через вбивство українського полоненного, яке оприлюднили окупанти. Нагадаємо, що ім'я загиблого вже встановили – воїна звали Тимофій Шадура.

Його колега Олександр Бабак паралельно з військовою справою розповідає у своєму блозі в TikTok про події на фронті та робить огляди останніх новин, доповнюючи їх точкою зору безпосередньо бійця ЗСУ. Він заявив, що раніше усе хотів зрозуміти, коли росія остаточно програє війну і з цим кричущим випадком у нього з’явилося це відчуття:

- Я все хотів відчути, коли "Мордор" остаточно програє війну. Він її програв вчора. Цю війну рф програла саме вчора. Програла, розстрілявши нашого полоненого солдата. Він не просив у ворога ні життя, ні пощади, можливо єдине – останню цигарку.

Він помер зі словами Слава Україні на вустах. Світ довго жив в умовах комфортного матеріального життя, забувши, що є інші цілі та інші цінності. Світ створював собі штучних героїв. Фродо, Міцних Горішків, Рембо. Україна народила справжніх героїв – ця страшна війна і ця кров – народили справжніх героїв, які живуть серед нас. Таких, як солдата з цигаркою. Це означає, що росії кінець.

Вчора стало зрозуміло, що росії кінець. Будуть ще горе, кров і війна. Але вчора стало зрозуміло, росія програє в цій війні та скотиться у пекло, яке довго сама собі творила. Помер цей солдат зі словами "Слава Україні" на вустах і сьогодні ці слова вже стали всесвітнім трендом.

Мільярди людей – не мільйони, а мільярди – повторюють ці слова. Ця тема в соцмережах — №1. Ці слова будуть міняти світ. Саме цей солдат буде міняти світ, бо він і його жертва – це дуже по-християнськи, це жертва за всіх нас, і за весь світ. І ми обов'язково переможемо. – розповів Олександр.

Нагадаємо, що в Україні оголосили винагороду за імена вбивць Героя. А сам злочин викликав лють українців та спричинив небувалий резонанс у світі.