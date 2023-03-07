"Мордор проиграл эту войну": воин ВСУ считает, что убийство пленника приведет к поражению россии (видео)

Воин ждал, когда у него наконец-то появится это чувство

Украинский военный Александр Бабак считает, что россия уже проиграла войну. По его мнению, это произошло из-за убийства украинского пленника, обнародованного оккупантами. Напомним, что имя погибшего уже установили – воина звали Тимофей Шадура.

Его коллега Александр Бабак параллельно с военным делом рассказывает в своем блоге в TikTok о событиях на фронте и делает обзоры последних новостей, дополняя их точкой зрения непосредственно бойца ВСУ. Он заявил, что раньше все хотел понять, когда россия окончательно проигрывает войну. И с этим вопиющим случаем у него появилось это ощущение:

– Я все хотел почувствовать, когда "Мордор" окончательно проиграет войну. Он ее проиграл вчера. Эту войну рф проиграла именно вчера. Проиграла, расстреляв нашего пленного солдата. Он не просил у врага ни жизни, ни пощады, возможно единственное – последнюю папиросу.

Он умер со словами "Слава Украине" на устах. Мир долго жил в условиях комфортной материальной жизни, забыв, что есть другие цели и другие ценности. Мир создавал себе искусственных героев. Фродо, Крепкие Орешки, Рембо. Украина родила настоящих героев – эта страшная война и эта кровь – родили настоящих героев, живущих среди нас. Таких, как солдата с сигаретой. Это означает, что россии конец.

Вчера стало ясно, что россии конец. Будут еще горе, кровь и война. Но вчера стало ясно, что россия проигрывает в этой войне и скатится в ад, который долго сама себе творила. Умер этот солдат со словами "Слава Украине" на устах, и сегодня эти слова уже стали всемирным трендом.

Миллиарды людей – не миллионы, а миллиарды – повторяют эти слова. Эта тема в соцсетях – №1. Эти слова будут менять мир. Именно этот солдат будет менять мир, потому что он и его жертва – это очень по-христиански, это жертва за всех нас и за весь мир. И мы непременно победим, – рассказал Александр.

Напомним, что в Украине объявили награду за имена убийц Героя. А само преступление вызвало ярость украинцев и вызвало небывалый резонанс в мире.