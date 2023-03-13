В Україні анулювали закордонні паспорти через нову транслітерацію: нардеп розповів, як це виправити

Українці за кордоном часто зловживають неправильною транслітерацією у документах

В Україні не анулюватимуть закордонні паспорти, незважаючи на зміну правил транслітерації. Щодо тих паспортів, які встигли анулювати, то найближчим часом їх обіцяють відновити.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив народний депутат України Роман Бабій. За його словами, деякі українці зловживають різницею транслітерації в електронних базах та у фізичних паспортах, обманюючи владу країн ЄС.

На засідання Комітету Верховної Ради з правової політики запросили голову Державної міграційної служби Наталю Науменко, щоб розібратися в ситуації, що склалася, з автоматичним анулюванням закордонних паспортів. За її словами, зараз цей процес уже зупинено.

"За твердженням голови ДМС, процес анулювання зупинено, а дію тих паспортів, які вже анулювалися у зв’язку з цим, відновлено (або найближчим часом буде відновлено)", — уточнив нардеп.

Проте проблема, як і раніше, залишається — 34 тисячі українців мають закордонні паспорти з різною транслітерацією. Це не влаштовує європейських партнерів, оскільки деякі громадяни цим зловживають. Через те, що написання імені чи прізвища у паспортах та електронній базі відрізняється, українці видають себе за різних людей.

"З проблемою боротимуться, але не таким топорним шляхом, як анулювання паспортів. Будуть переконувати змінити документи або просто міняти їх по закінченню терміну дії, — резюмував Роман Бабій.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто може виїхати з України без закордонного паспорта. Але перед поїздкою краще звернутися до компетентного органу країни Євросоюзу, до якої планується поїздка, щоб уточнити інформацію про необхідні для в’їзду документи.