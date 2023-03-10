Виїхати з України без закордонного паспорта: прикордонники пояснили, для кого це можливо

За внутрішнім паспортом можуть виїхати лише кілька категорій громадян

На початку повномасштабного вторгнення українці могли виїжджати за кордон, маючи при собі лише внутрішній паспорт. Однак згодом правила знову змінили та виїзд без закордонного паспорта став можливим лише для кількох категорій українців.

У Держприкордонслужбі України пояснюють, що на цей момент перетинати кордон виключно за внутрішнім паспортом можуть лише жінки, діти та інваліди, які евакуюються з районів ведення бойових дій.

"Через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами виїзд за кордон громадян України в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану здійснюється за внутрішнім паспортним документом громадянина України" — йдеться у повідомленні.

Прикордонники також рекомендують громадянам звернутися до компетентного органу країни Євросоюзу, до якої планується поїздка, щоб уточнити інформацію про необхідні для в’їзду документи. Можливо, внутрішнього паспорта недостатньо, щоб людині дозволили в’їхати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні можуть дозволити чоловікам виїжджати за кордон під час воєнного стану. Однак вони мають повернутися до країни протягом 30 днів.