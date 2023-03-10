Уехать из Украины без загранпаспорта: пограничники объяснили, для кого это возможно

По внутреннему паспорту могут выехать только несколько категорий граждан

В начале полномасштабного вторжения украинцы могли выезжать за границу имея при себе только внутренний паспорт. Однако со временем правила вновь изменили и выезд без загранпаспорта стал возможен только для нескольких категорий украинцев.

В Госпогранслужбе Украины объясняют, что на данный момент пересекать границу исключительно по внутреннему паспорту могут только женщины, дети и инвалиды, которые эвакуируются из районов ведения боевых действий.

"В силу гуманитарных обстоятельств и ранее достигнутых договоренностей со смежными странами выезд за границу граждан Украины в условиях действия на территории Украины правового режима военного состояния осуществляется по внутреннему паспортному документу гражданина Украины", — говорится в сообщении.

Пограничники также рекомендуют гражданам обратиться в компетентный орган страны Евросоюза, в которую планируется поездка, чтобы уточнить информацию о необходимых для въезда документов. Возможно, внутреннего паспорта будет недостаточно, чтобы человеку разрешили въехать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине могут разрешить мужчинам выезжать за границу во время военного положения. Однако они должны будут вернуться в страну в течение 30 дней.