В Украине аннулировали загранпаспорта из-за новой транслитерации: нардеп рассказал, как это исправить

Украинцы за границей часто злоупотребляют неправильной транслитерацией в документах

В Украине не будут аннулировать загранпаспорта, несмотря на изменение правил транслитерации. Что касается тех паспортов, которые успели аннулировать, то в ближайшее время их обещают восстановить.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил народный депутат Украины Роман Бабий. По его словам, некоторые украинцы злоупотребляют различием транслитерации в электронных базах и в физических паспортах, обманывая власти стран ЕС.

На заседание Комитета Верховной Рады по правовой политике пригласили главу Государственной миграционной службы Наталью Науменко, чтобы разобраться в сложившейся ситуации с автоматическим аннулированием загранпаспортов. По ее словам, сейчас этот процесс уже остановлен.

"По утверждению главы ГМС, процесс аннулирования остановлен, а действие тех паспортов, которые уже аннулировались в этой связи, возобновлен (или в ближайшее время будет возобновлен)", — уточнил нардеп.

Однако проблема по-прежнему остается — у 34 тысяч украинцев есть загранпаспорта с разной транслитерацией. Это не устраивает европейских партнеров, так как некоторые граждане злоупотребляют этим. Из-за того, что написание имени или фамилии в паспортах и электронной базе отличается, украинцы выдают себя за разных людей.

"С проблемой будут бороться, но не таким топорным путем, как аннулирование паспортов. Будут убеждать сменить документы или просто менять их по истечении срока действия", — резюмировал Роман Бабий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто может уехать из Украины без загранпаспорта. Но перед поездкой лучше обратиться в компетентный орган страны Евросоюза, в которую планируется поездка, чтобы уточнить информацию о необходимых для въезда документов.