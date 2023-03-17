У Зеленського розповіли, кому буде вигідна перемога України над Кремлем

Спротив українського народу показав, що росія не така сильна й страшна, як багато хто вважав до цього

Українці надзвичайно цінують підтримку з боку влади Сполучених Штатів та всього американського народу.

Про це повідомили в Офісі президента України, повідомляючи про зустріч Андрія Єрмака з власницею журналу The Atlantic Лорен Пауелл Джобс, головним редактором Джеффрі Голдбергом і публіцисткою Енн Епплбаум.

Посадовець зазначив, що із допомогою США та країн НАТО наша держава показала, що росія не така сильна й страшна, як багато хто вважав.

"Наша країна — і це принципова позиція президента Володимира Зеленського — не має наміру зупинятися й буде звільняти окуповані агресором території, а для цього нам потрібні насамперед зброя та боєприпаси", — вказав Єрмак.

За його словами, вкрай важливо зберігати високий рівень підтримки України, щоб партнери так само вірили у перемогу, як і українці.

"Наше завдання — спілкуватися з американським суспільством на всіх рівнях, аби американці відчували, що перемога України є інтересом Сполучених Штатів", — підкреслив глава ОП.

Єрмак також нагадав, що за час повномасштабної війни тисячі українських дітей були нелегально вивезені в РФ.

При цьому він звернув увагу на те, що у світі немає механізму, який би забезпечував повернення таких дітей на батьківщину, до своїх родин, і Україна зараз активно працює в цьому напрямку.

Нагадаємо, що напередодні у Білому домі анонсували новий пакет військової допомоги для України.