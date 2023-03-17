Победа Украины в войне будет полезной для США, — Офис президента

Сопротивление украинского народа показало, что россия не так сильна и страшна, как многие считали до этого

Украинцы очень ценят поддержку со стороны властей Соединенных Штатов и всего американского народа.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины, сообщая о встрече Андрея Ермака с владелицей журнала The Atlantic Лорен Пауэлл Джобс, главным редактором Джеффри Голдбергом и публицисткой Энн Эпплбаум.

Чиновник отметил, что с помощью США и стран НАТО наше государство показало, что Россия не так сильна и страшна, как многие считали ранее.

"Наша страна — и это принципиальная позиция президента Владимира Зеленского — не намерена останавливаться и будет освобождать оккупированные агрессором территории, а для этого нам нужны, прежде всего, оружие и боеприпасы ", — указал Ермак.

По его словам, очень важно сохранять высокий уровень поддержки Украины, чтобы партнеры так же верили в победу, как и украинцы.

"Наша задача — общаться с американским обществом на всех уровнях, чтобы американцы чувствовали, что победа Украины будет в интересах Соединенных Штатов ", — подчеркнул глава ОП.

Ермак также напомнил, что за время полномасштабной войны тысячи украинских детей были нелегально увезены в рф.

При этом он обратил внимание на то, что в мире нет механизма, который обеспечивал бы возвращение таких детей на родину, к своим семьям, и Украина сейчас активно работает в этом направлении.

Напомним, что накануне в Белом доме был анонсирован новый пакет военной помощи для Украины.