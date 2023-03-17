На Тернопільщині винахідник їздить містом на машині-дивані: чоловік став місцевою зіркою (відео)

Швидкість пересування транспорту – 10 кілометрів на годину

Українці не перестають дивувати своїми фантастичними винаходами і одним із таких став інженер-технолог Аркадій Фішман, який створив справжню диван-машину. Чоловік колесить на ньому вулицями міста Заліщики Тернопільської вулиці та завдяки своєму винаходу вже встиг стати місцевою зіркою.

Аркадій Фішман переїхав до Заліщиків зі Слов’янська рік тому. Він перевіз із собою деталі для створення "диво-дивана", які зняв із ще одного розробленого ним винаходу. Про це пише "Суспільне".

"Річ у тому, що у мене був двигун, акумулятори, контролер був. Я це все привіз зі Слов’янська. Я зняв це все з іншого електротранспорту, тому що сам транспорт я взяти з собою не зміг, так зняв обладнання з нього. Воно у мене лежало… Я думаю, що воно в мене без діла лежить, треба щось робити. Вирішив зробити щось цікаве, щоб підбадьорити людей. Думав, що б таке зробити, на чому буде зручно їздити. Як відомо, найзручніше – бути на дивані", — сказав Аркадій.

За його словами, швидкість пересування його транспорту – 10 кілометрів на годину. Деталі для машини-дивина він зняв із моноколеса, яке також було розроблено особисто їм.

"У мене був більш серйозний проєкт колеса. Таких коліс у світі є десь 4. Вони трохи різних конструкцій. Моє від них відрізняється, такого, як моє у світі немає. Світовий прототип по характеристиках мене не влаштовував. Він був заважкий, треба було його вдосконалювати. Війна змінила мої плани", — додав інженер-технолог.

Фото — Суспільне

Також Фішман додав, що диван, на якому він їздить містом, викликає величезний інтерес у перехожих. Люди підходять сфотографувати чи зняти на відео незвичайну "машину".

"Коли їздив по Заліщиках, то знімав кожен другий, машини зупинялися, дивилися. Я придбав дошки. Це диваном не було з самого початку. Я з дощок його зробив, під розміри. Диван би не підійшов, бо в нього ширина, висота, вага не та, яка мені потрібна була. Я придбав дошки та зробив конструкцію схожу на диван", — пояснив винахідник.

У кінцевому варіанті приблизна довжина дивана-машини становить два метри, висота – більше метра, а ширина – 80 см.

Фото — Суспільне

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві помітили робопса від фірми Boston Dynamics, який розгулював в одному із дворів міста.