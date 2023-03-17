На Тернопольщине изобретатель колесит по городу на машине-диване: мужчина стал местной звездой (видео)

Скорость передвижения транспорта – 10 километров в час

Украинцы не перестают удивлять своими фантастическими изобретениями и одним из таких стал инженер-технолог Аркадий Фишман, который создал настоящую машину-диван. Мужчина колесит на нем по улицам города Залещики Тернопольской улицы и благодаря своему изобретению уже успел стать местной звездой.

Аркадий Фишман переехал в Залещики из Славянска год назад. Он перевез с собой детали для создания "чудо-дивана", которые снял с еще одного разработанного им изобретения. Об этом пишет "Суспільне".

"Дело в том, что у меня был двигатель, аккумуляторы, контролер был. Я это все привез из Славянска. Я снял это все с другого электротранспорта, потому что сам транспорт я взять с собой не смог, так снял оборудование с него. Оно у меня лежало. Я думаю, что оно у меня без дела лежит, надо что-то делать. Решил сделать что-то интересное, чтобы подбодрить людей. Думал, что бы такое сделать, на чем будет удобно ездить. Как известно, самое удобное – быть на диване", – сказал Аркадий.

По его словам, скорость передвижения его транспорта – 10 километров в час. Детали для машины-дивина он снял с моноколеса, которое также было разработано лично им.

"У меня был более серьезный проект колеса. Таких колес в мире есть где-то 4. Они немного разных конструкций. Мое от них отличается. Такого, как мое, в мире нет. Мировой прототип по характеристикам меня не устраивал. Он был тяжелым, надо было его совершенствовать. Война изменила мои планы", — добавил инженер-технолог.

Фото - Суспільне

Также Фишман добавил, что диван, на котором он колесит по городу, вызывает огромный интерес у прохожих. Люди подходят сфотографировать или снять на видео необычную "машину".

"Когда ездил по Залещикам, то снимал каждый второй, машины останавливались, смотрели. Я приобрел доски. Это диваном не было с самого начала. Я из досок его сделал, под размеры. Диван бы не подошел, потому что у него ширина, высота, вес не та, которая мне нужна была. Я приобрел доски и сделал конструкцию похожую на диван", — объяснил изобретатель.

В конечном варианте приблизительная длина дивана-машины составляет два метра, высота — более метра, а ширина — 80 см.

Фото - Суспільне

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