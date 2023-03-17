Кулеба пообіцяв проблеми країнам, які не підтримали Україну

Війна — це час, коли кожен має зробити вибір

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що кожна країна, яка не підтримала Україну або погано до неї поставилася у важкий час повномасштабної війни, заплатить за це у майбутньому більшу ціну.

Зараз наша країна може залежати від військової підтримки та допомоги з боку Заходу у середньо- та довгостроковій перспективі. У зв’язку з цим деякі країни можуть не надто хвилювати її дипломатичне несхвалення. Про це Кулеба заявив в інтерв’ю виданню BBC.

Однак за його словами, у мирний час величезний експорт зерна з України дає великий економічний вплив, зокрема в ряді країн, що активно розвиваються.

"Якщо хтось у світі думає, що те, як та чи інша країна поводилася або поставилася до України в найтемніший момент її історії, не буде враховано при побудові майбутніх відносин, то ці люди просто не знають, як працює дипломатія", — зауважив Кулеба.

Глава МЗС вважає, що війна – це час, коли кожному потрібно зробити вибір. І вибір кожного було зафіксовано.

Варто зазначити, що Україна отримує велику підтримку від багатьох країн як фінансову, так і військову, яка допомагає нашим воїнам боротися з російською агресією. Але водночас багато країн Африки, Азії та Південної Америки буквально залишилися осторонь після початку повномасштабної війни. Деякі з них симпатизують країні-агресору, декого цікавить питання великих витрат на війну, а частина вважає, що Захід може затягувати бойові дії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радник головнокомандувача ЗСУ Ден Райс назвав Іран і росію "віссю ідіотів" і висловив свою думку щодо того, чи вступить до неї Китай.