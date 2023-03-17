Кулеба пообещал проблемы странам, которые не поддержали Украину

Война — это время, когда каждый должен сделать выбор

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что каждая страна, которая не поддержала Украину или плохо к ней отнеслась в тяжелое время полномасштабной войны, заплатит за это в будущем большую цену.

Сейчас наша страна может зависеть от военной поддержки и помощи со стороны Запада в средне- и долгосрочной перспективе. В связи с этим некоторые страны может не слишком волновать ее дипломатическое неодобрение. Об этом Кулеба заявил в интервью изданию ВВС.

Однако по его словам, в мирное время огромный экспорт зерна из Украины дает большое экономическое влияние, в частности в ряде развивающихся страх.

"Если кто-то в мире думает, что то, как та или иная страна вела себя или отнеслась к Украине в самый темный момент ее истории, не будет учтено при построении будущих отношений, то эти люди просто не знают, как работает дипломатия", — отметил Кулеба.

Глава МИД считает, что война — это время, когда каждому нужно сделать выбор. И выбор каждого был зафиксирован.

Стоит отметить, что Украина получает большую поддержку от многих стран, как финансовую, так и военную, которая помогает нашим воинам бороться с российской агрессией. Но в то же время многие страны Африки, Азии и Южной Америки буквально остались в стороне после начала полномасштабной страны. Некоторые из них симпатизируют стране-агрессору, некоторых интересует вопрос больших затрат на войну, а часть считает, что Запад может затягивать войну.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс назвал Иран и россию "осью идиотов" и высказал свое мнение относительно того, вступит ли в нее Китай.