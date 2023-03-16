Радник Залужного назвав Іран і росію "віссю ідіотів" і розповів, чи вступить до неї Китай

Сі Цзіньпін вивчив помилки путіна в Україні

У світі побоюються, що Китай може наслідувати приклад Ірану і почати допомагати росії зброєю. Проте насправді таке навряд чи станеться.

Таку думку висловив радник головнокомандувача ЗСУ Ден Райс, коли обійняв посаду президента Американ Юніверсіті Київ (AЮK), передає видання Speka.

Райс вважає, що Китай не постачатиме росії озброєння.

"Китай не постачатиме росії зброю так, як Іран. Сі Цзіньпін вивчив помилки путіна в Україні і, очевидно, вирішив не долучатися до "осі ідіотів", яку створили росія та Іран", — передає видання його слова.

За словами експерта, Піднебесна могла б атакувати Тайвань, "якби Київ пав за три дні". Однак зараз КНР розуміє, що союзники готові, а дії в цьому напрямку, як і відкрита допомога росії, "налаштують проти нього більшість світу".

Нагадаємо, раніше ми писали, чому кремль розлютив Китай, але той не кидає росію, а також чому розмова Зеленського з Сі Цзіньпіном не стане проривом.

Також ми повідомляли, що Китай помітно збільшив військовий бюджет "на тлі геополітичної напруги". Офіційний Пекін наголошує на військовій підготовці та готовності оборонної сфери до будь-яких несподіванок.