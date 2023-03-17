"День цвітіння вишні" та "День поваги до віку": в Україні можуть з’явитися нові державні свята

Нардеп запропонувала запровадити нові свята

В Україні пропонують запровадити зміни у дати святкувань окремих свят, а також запровадити нові, на кшталт "Дня цвітіння вишні".

Як йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту 9009-3, ініційованому "Слугою народу" Галиною Третьяковою, метою документа є "встановлення українських свят та усунення спадщини колоніального минулого у культурному житті".

Зокрема, пропонується перейменувати 1 травня на "День подяки праці", а 8 березня на "День весни".

Крім того, у документі запропоновано запровадити три нові вихідні святкові дні:

День цвітіння української вишні, 6 червня;

День миру, 21 вересня (його хочуть запровадити після перемоги над росією);

День поваги до віку 10 листопада.

Крім того, Третьякова пропонує залишити вихідний день 25 грудня для святкування Різдва, а от 7 січня зробити робітником.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поговорив з президентом Київського міжнародного інституту соціології Володимиром Паніотто, який розповів, що робити з багатьма святами, які втрачають популярність серед українців.