"День цвітіння вишні" та "День поваги до віку": в Україні можуть з’явитися нові державні свята
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Нардеп запропонувала запровадити нові свята
В Україні пропонують запровадити зміни у дати святкувань окремих свят, а також запровадити нові, на кшталт "Дня цвітіння вишні".
Як йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту 9009-3, ініційованому "Слугою народу" Галиною Третьяковою, метою документа є "встановлення українських свят та усунення спадщини колоніального минулого у культурному житті".
Зокрема, пропонується перейменувати 1 травня на "День подяки праці", а 8 березня на "День весни".
Крім того, у документі запропоновано запровадити три нові вихідні святкові дні:
- День цвітіння української вишні, 6 червня;
- День миру, 21 вересня (його хочуть запровадити після перемоги над росією);
- День поваги до віку 10 листопада.
Крім того, Третьякова пропонує залишити вихідний день 25 грудня для святкування Різдва, а от 7 січня зробити робітником.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" поговорив з президентом Київського міжнародного інституту соціології Володимиром Паніотто, який розповів, що робити з багатьма святами, які втрачають популярність серед українців.