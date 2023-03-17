"День цветения вишни" и "День уважения к возрасту": в Украине могут появиться новые государственные праздники

Нардеп предложила ввести новые праздники

В Украине предлагают ввести изменения в даты празднований отдельных праздников, а также ввести новые, вроде "Дня цветения вишни".

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту 9009-3, инициированном "Слугой народа" Галиной Третьяковой, целью документа является "установление украинских праздников и устранение наследия колониального прошлого в культурной жизни".

В частности предлагается переименовать 1 мая на "День благодарности труду", а 8 марта на "День весны".

Кроме того, в документе предложено ввести три новых выходных праздничных дня:

День цветения украинской вишни, 6 июня;

День мира, 21 сентября (его хотят ввести после победы над россией);

День уважения к возрасту, 10 ноября.

Кроме того Третьякова предлагает оставить выходной день 25 декабря для празднования Рождества, а вот 7 января сделать рабочим.

Напомним, ранее "Телеграф" поговорил с президентом Киевского международного института социологии Владимиром Паниотто, который рассказал, что делать со многими праздниками, теряющими популярность среди украинцев.