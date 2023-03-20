Загибель чотирьох бійців у навчальній частині на Чернігівщині: названо причину

Тіла загиблих направлені на експертизу

У Чернігівській області сталася трагедія — в одній із військових частин загинули чотири солдати. Стали відомі перші подробиці цієї події.

Як повідомляють у пресслужбі Державного бюро розслідувань України ДБР), попередньо було встановлено, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині Чернігівської області здетонував снаряд. Це призвело до загибелі чотирьох людей.

Незабаром на місце події прибули співробітники ДБР, провели огляд та вилучили речові докази щодо подальших розслідувань цієї справи.

"Тіла чотирьох військовослужбовців направлені до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за фактом порушення правил поводження зі зброєю було відкрито кримінальне провадження. Процесуальне керівництво здійснює Деснянська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні спалахнув скандал навколо легендарного комбата 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія "Купола". Військовий розповів західним ЗМІ про проблеми у ЗСУ після року повномасштабної війни.