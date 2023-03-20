Гибель четырех бойцов в учебной части на Черниговщине: названа причина

Тела погибших направлены на экспертизу

В Черниговской области произошла трагедия — в одной из воинских частей погибли четыре солдата. Стали известны первые подробности этого происшествия.

Как сообщают в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины (ГБР), предварительно было установлено, что 18 марта в ходе штатных стрельб в воинской части в Черниговской области сдетонировал снаряд. Это привело к гибели четырех человек.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники ГБР, провели осмотр и изъяли вещественные доказательства для проведения дальнейших расследований этого дела.

"Тела четырех военнослужащих направлены в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения соответствующих исследований", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту нарушения правил обращения с оружием было открыто уголовное производство. Процессуальное руководство осуществляет Деснянская специализированная прокуратура в сфере обороны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине разгорелся скандал вокруг легендарного комбата 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия "Купола". Военный рассказал западным СМИ проблемах в ВСУ после года полномасштабной войны.