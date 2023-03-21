Критичні півроку: у НАТО розповіли, коли і де пройде контрнаступ ЗСУ

У НАТО очікують контрнаступ ЗСУ у найближчі півроку

На тлі майбутнього контрнаступу України, а також запеклих боїв дедалі більше експертів вважають, що найближчий час буде вирішальним для війни в Україні. Наприклад, так вважають і провідні аналітики НАТО.

Про це пише Bild, посилаючись на одного із керівників військового альянсу.

Повідомляється, що провідні аналітики НАТО припускають, що і Україна, і росія будуть мати "критичне півріччя". А зброя, що поставляється нині Заходом, може бути використана вже в травні, щоб витіснити російську армію, що вторглася, з півдня і сходу нашої країни.

"Підготовка, матеріали, логістика та знання секретних служб — партнери України в даний час роблять все можливе для проведення успішного контрнаступу", — сказав чиновник, додавши, що "ми готуємося до весняного або літнього наступу. Майбутні шість місяців стануть ключовим періодом у війні не тільки для України, а й для союзників", — передає видання слова джерела.

Чиновник також дав інформацію про можливі місця українського контрнаступу, але зазначив, що "має бути дуже обережним з міркувань безпеки".

Окрім того, эксперт НАТО зазначив, що подальші наступи України він не може коментувати.

"Їх слід розуміти або як відволікання російських збройних сил, або як реальну мету зусиль зі звільнення країни", — каже він, зазначаючи, що мета наступу на південному сході країни "перервати сухопутний міст у Крим".

На думку військового, "Москва не готова збільшувати кількість своїх екіпажів або бойових літаків, дислокованих в Україні. Українська ППО сьогодні набагато сильніша, аніж була на початку війни".

У НАТО не виключають, що Україна розпочне наступ на Крим, окупований росією з 2014 року.

"Київ має право повернути собі всю українську територію", — прямо заявив чиновник.

Нагадаємо, раніше ми писали, що командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів про плани ЗСУ на 2023-й.

Також ми повідомляли, що в США розповіли про два варіанти контрнаступу для України.