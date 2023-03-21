Обійшли санкції? Онлайн казино "Поінтлото1" не влючили до списку заблокованих сайтів

Онлайн-казино, яке потрапило під санкції, досі працює

З 11 березня в Україні діють санкції проти великої кількості букмекерських компаній та лотерей, чиї власники пов’язані із рф. Майже всі сайти із санкційного списку припинили роботу. Однак уникнути блокування вдалося для онлайн-казино "POINTLOTO1".

Зараз "POINTLOTO1" виглядає так

Сайт з азартними іграми досі вільно працює в Україні. Навіть попри це, на сайті Комісії з азартних ігор напроти "POINTLOTO1" висить пам’ятка про санкції РНБО. Крім того, у наше розпорядження потрапив наказ Національного центру управління мережами телекомунікацій Держспецзв’язку, де вказані адреси сайтів, які потрібно заблокувати. А "Поінтлото1" серед них чомусь немає.

Список сайтів, які мають бути заблоковані

У самому указі президента про накладення санкцій серед понад трьох сотень компаній є і вищезгадане казино. До нього застосовуються усі ті обмеження, що й до інших. Зазначимо, що у пункті з "Поінтлото1" веб-адреса не вказана.

Компанія "Поінтлото" у списку

У списку є ще кілька таких компаній. До прикладу, працює букмекерська контора "Fan-sport.com" та "1xbet.ua" хоча "1xbet.com" заблокований, також працює сайт "Elpaso.сo.uk", де можна відкрити міжнародний рахунок.

Усі ці компанії об’єднує те, що їхні веб-адреси не вказані. Є лише назви юридичних осіб: "Поінтлото", "Play Fan Investment", "Твоя беттінгова компанія", "Електронік Пеймент Солюшинз Лтд (Electronic Payment Solutions Ltd)". Водночас ті онлайн-казино, чиї сайти вказані у санкційному переліку – заблоковані.

Нагадаємо, що організація "InforNapalm" встановила зв’язок "Поінтлото1" із російським букмекером "1xBet". Своєю чергою букмекерська контора Favbet звернулася з проханням до ЗМІ не розповсюджувати неправдиву інформацію про те, що на неї накладені санкції.