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Обійшли санкції? Онлайн казино "Поінтлото1" не влючили до списку заблокованих сайтів

Автор
Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
Дата публікації
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Автор
Санкції не для всіх Новина оновлена 21 березня 2023, 18:16
Санкції не для всіх. Фото TV4

Онлайн-казино, яке потрапило під санкції, досі працює

З 11 березня в Україні діють санкції проти великої кількості букмекерських компаній та лотерей, чиї власники пов’язані із рф. Майже всі сайти із санкційного списку припинили роботу. Однак уникнути блокування вдалося для онлайн-казино "POINTLOTO1".

Веб-сторінка "Поінтлото" в мережі
Зараз "POINTLOTO1" виглядає так

Сайт з азартними іграми досі вільно працює в Україні. Навіть попри це, на сайті Комісії з азартних ігор напроти "POINTLOTO1" висить пам’ятка про санкції РНБО. Крім того, у наше розпорядження потрапив наказ Національного центру управління мережами телекомунікацій Держспецзв’язку, де вказані адреси сайтів, які потрібно заблокувати. А "Поінтлото1" серед них чомусь немає.

Список сайтів, які мають бути заблоковані, у зв'язку з санкціями РНБО
Список сайтів, які мають бути заблоковані

У самому указі президента про накладення санкцій серед понад трьох сотень компаній є і вищезгадане казино. До нього застосовуються усі ті обмеження, що й до інших. Зазначимо, що у пункті з "Поінтлото1" веб-адреса не вказана.

Компанія "Поінтлото" у санкційному списку
Компанія "Поінтлото" у списку

У списку є ще кілька таких компаній. До прикладу, працює букмекерська контора "Fan-sport.com" та "1xbet.ua" хоча "1xbet.com" заблокований, також працює сайт "Elpaso.сo.uk", де можна відкрити міжнародний рахунок.

Усі ці компанії об’єднує те, що їхні веб-адреси не вказані. Є лише назви юридичних осіб: "Поінтлото", "Play Fan Investment", "Твоя беттінгова компанія", "Електронік Пеймент Солюшинз Лтд (Electronic Payment Solutions Ltd)". Водночас ті онлайн-казино, чиї сайти вказані у санкційному переліку – заблоковані.

Нагадаємо, що організація "InforNapalm" встановила зв’язок "Поінтлото1" із російським букмекером "1xBet". Своєю чергою букмекерська контора Favbet звернулася з проханням до ЗМІ не розповсюджувати неправдиву інформацію про те, що на неї накладені санкції.

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#Санкції #Казино #РНБО #Санкції РНБО