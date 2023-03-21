Обошли санкции? Онлайн казино "Поинтлото1" не включили в список заблокированных сайтов

Попавшее под санкции онлайн-казино до сих пор работает

С 11 марта в Украине действуют санкции против большого количества букмекерских компаний и лотерей, чьи владельцы связаны с рф. Почти все сайты из списка санкционного прекратили работу. Однако избежать блокировки удалось для онлайн-казино "POINTLOTO1".

Сейчас "POINTLOTO1" выглядит так

Сайт с азартными играми все еще свободно работает в Украине. Даже несмотря на это, на сайте Комиссии по азартным играм напротив "POINTLOTO1" висит памятка о санкциях СНБО. Кроме того, в наше распоряжение попал приказ Национального центра управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи, где указаны адреса сайтов, которые нужно заблокировать. А "Поинтлото1" среди них почему-то нет.

Список сайтов, которые должны быть заблокированы

В самом указе президента о наложении санкций среди более трех сотен компаний есть и упомянутое выше казино. К нему применяются все ограничения, что и к другим. Отметим, что в пункте "Поинтлото1" веб-адрес не указан.

Компания "Поинтлото" в списке

В списке есть несколько таких компаний. К примеру, работает букмекерская контора "Fan-sport.com" и "1xbet.ua", хотя "1xbet.com" заблокирован. Также работает сайт "Elpaso.сo.uk", где можно открыть международный счет.

Санкции против "Ельпасо"

Все эти компании объединяют то, что их веб-адреса не указаны. Есть только названия юридических лиц: "Поинтлото", "Play Fan Investment", "Твоя беттинговая компания", "Электроник Пеймент Солюшинз Лтд (Electronic Payment Solutions Ltd)". В то же время онлайн-казино, чьи сайты указаны в санкционном перечне – заблокированы.

Напомним, что организация "InforNapalm" установила связь "Поинтлото1" с российским букмекером "1xBet". В свою очередь букмекерская контора Favbet обратилась с просьбой к СМИ не распространять ложную информацию о том, что на нее наложены санкции.