Без можливості внести заставу: суд арештував екснардепа ОПЗЖ

Екснардепу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років

Колишньому народному депутату від забороненої в Україні партії ОПЗЖ (Опозиційна платформа — За життя) Ренату Кузьміну обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно). Альтернативи у вигляді внесення застави він не отримав.

Ренат Кузьмін

Таку інформацію у п'ятницю, 24 березня, повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань, зазначивши, що політика обґрунтовано підозрюють у державній зраді.

Попередньо слідчим вдалося з'ясувати, що ексдепутат перед повномасштабним вторгненням росії 24 лютого та після нього займався розміщенням у ЗМІ пропагандистських матеріалів, які шкодили Україні.

Зокрема, ще з березня 2021 року Кузьмін озвучував у своїх заявах і виступах, а також на власному сайті інформацію, яка мала проросійський характер. Головною їх метою було формування у суспільстві антиукраїнських настроїв та провокація появи ситуацій, які могли б нашкодити суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці країни.

"Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора", — повідомили у ДБР.

До уваги читачів, Кузьмін Ренат Равилійович з 2019 року був народним депутатом України з 2019 року. 13 січня 2023 року Верховна Рада достроково припинила повноваження кількох депутатів від партії ОПЗЖ, серед яких був і Кузьмін. Згодом президент Володимир Зеленський позбавив екснардепа й українського громадянства. Повідомлення про підозру йому оголосили 5 жовтня 2022 року.

У 2010-2013 роках обвинувачуваний був першим заступником генпрокурора України, а у 2013-2014 – заступником секретаря РНБО.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що народному обранцеві від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Олегу Волошину повідомили про підозру в держзраді.